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Bob's Burgers

Brunch

ProSieben FUNStaffel 8Folge 1vom 14.04.2026
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Bob's Burgers

Folge 1: Brunch

21 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 6

Die Kinder wollen einen Hund, aber Bob und Linda ist ein Vierbeiner zu teuer. Um das nötige Geld zu beschaffen, geht Louise einen Deal mit dem Bruder von Bobs Vermieter ein. Unterdessen boomt Jimmy Pestos Restaurant - und Bob überlegt, ob er, wie sein Konkurrent, ebenfalls Brunch anbieten soll.

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