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Bob's Burgers

The Bleakening (1)

ProSieben FUNStaffel 8Folge 6vom 16.04.2026
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Bob's Burgers

Folge 6: The Bleakening (1)

21 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 6

Linda wünscht sich eine perfekte Weihnachtsfeier und ist fest entschlossen, ihren Traum in die Wirklichkeit umzusetzen. Sie organisiert einen kleinen Weihnachtsbaum für das Restaurant, an dem sie ihren Lieblingsschmuck aufhängt. Als der Baum plötzlich verschwindet, bekommt Linda beinahe einen Nervenzusammenbruch und macht sich schließlich daran, den Dieb zu finden.

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