Bob's Burgers
Folge 6: The Bleakening (1)
21 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 6
Linda wünscht sich eine perfekte Weihnachtsfeier und ist fest entschlossen, ihren Traum in die Wirklichkeit umzusetzen. Sie organisiert einen kleinen Weihnachtsbaum für das Restaurant, an dem sie ihren Lieblingsschmuck aufhängt. Als der Baum plötzlich verschwindet, bekommt Linda beinahe einen Nervenzusammenbruch und macht sich schließlich daran, den Dieb zu finden.
Alle Staffeln im Überblick
Bob's Burgers
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 8-9: 20th Century Fox Int. Television & © Season 1-3, Season 5-8, Season 10-12, Season 14: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 10: 20th Century Fox International Television
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