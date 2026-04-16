Bob's Burgers
Folge 7: The Bleakening (2)
21 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 6
Nachdem ihr Weihnachtsbaum gestohlen wurde, begeben sich die Belcher-Kinder auf die Suche nach dem Dieb. Sie vermuten nämlich, dass es der Verbrecher auch auf ihre Geschenke abgesehen hat. Also schleichen sich Gene, Tina und Louise nachts aus dem Haus.
Alle Staffeln im Überblick
Bob's Burgers
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 8-9: 20th Century Fox Int. Television & © Season 1-3, Season 5-8, Season 10-12, Season 14: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 10: 20th Century Fox International Television
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