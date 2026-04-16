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Bob's Burgers

The Bleakening (2)

ProSieben FUNStaffel 8Folge 7vom 16.04.2026
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Bob's Burgers

Folge 7: The Bleakening (2)

21 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 6

Nachdem ihr Weihnachtsbaum gestohlen wurde, begeben sich die Belcher-Kinder auf die Suche nach dem Dieb. Sie vermuten nämlich, dass es der Verbrecher auch auf ihre Geschenke abgesehen hat. Also schleichen sich Gene, Tina und Louise nachts aus dem Haus.

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