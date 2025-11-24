Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bob's Burgers

Lorenzos Öl? Nein, Lindas

ProSieben FUNStaffel 9Folge 11vom 24.11.2025
Lorenzos Öl? Nein, Lindas

Folge 11: Lorenzos Öl? Nein, Lindas

21 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12

Linda hat eine neue Freundin, die ätherische Öle verkauft. Begeistert begleitet sie Angie auf eine Öl-Party. Als Gail davon erfährt, lässt sie alles stehen und liegen, um ihre Schwester davor zu bewahren, auch auf die Duftöl-Verkaufsmasche hereinzufallen.

ProSieben FUN
