Lorenzos Öl? Nein, Lindas
Bob's Burgers
Folge 11: Lorenzos Öl? Nein, Lindas
21 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12
Linda hat eine neue Freundin, die ätherische Öle verkauft. Begeistert begleitet sie Angie auf eine Öl-Party. Als Gail davon erfährt, lässt sie alles stehen und liegen, um ihre Schwester davor zu bewahren, auch auf die Duftöl-Verkaufsmasche hereinzufallen.
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
