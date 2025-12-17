Albtraum auf der Ocean Avenue StreetJetzt ohne Werbung streamen
Bob's Burgers
Folge 4: Albtraum auf der Ocean Avenue Street
21 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12
Es ist Halloween - und die Belcher-Kinder begeben sich gut gelaunt auf Süßigkeitenjagd. Doch plötzlich stiehlt ein Mann im Teufelskostüm Andys und Ollies Beute. Kurz darauf wird auch die von Rudy entwendet. Diesmal war der Dieb als Astronaut verkleidet. Also beschließt Louise, ihre gesammelten Süßigkeiten zu schützen, indem sie die Diebesbande ausfindig macht und zur Strecke bringt.
Genre:Animation, Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
