Bob's Burgers

Albtraum auf der Ocean Avenue Street

ProSieben FUNStaffel 9Folge 4vom 17.12.2025
Albtraum auf der Ocean Avenue Street

Albtraum auf der Ocean Avenue StreetJetzt ohne Werbung streamen

Bob's Burgers

Folge 4: Albtraum auf der Ocean Avenue Street

21 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12

Es ist Halloween - und die Belcher-Kinder begeben sich gut gelaunt auf Süßigkeitenjagd. Doch plötzlich stiehlt ein Mann im Teufelskostüm Andys und Ollies Beute. Kurz darauf wird auch die von Rudy entwendet. Diesmal war der Dieb als Astronaut verkleidet. Also beschließt Louise, ihre gesammelten Süßigkeiten zu schützen, indem sie die Diebesbande ausfindig macht und zur Strecke bringt.

