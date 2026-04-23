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Bob's Burgers

Wie bitte?

ProSieben FUNStaffel 9Folge 7vom 23.04.2026
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Bob's Burgers

Folge 7: Wie bitte?

21 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12

Am Tag vor Thanksgiving besuchen die Belchers eine Truthahnbegnadigung. Durch Zufall erfahren die Kinder, dass das Tierasyl, in das der begnadigte Vogel gebracht werden sollte, überfüllt ist. Nun droht dem armen Truthahn doch die Schlachtung.

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