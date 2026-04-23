Bob's Burgers
Folge 7: Wie bitte?
21 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12
Am Tag vor Thanksgiving besuchen die Belchers eine Truthahnbegnadigung. Durch Zufall erfahren die Kinder, dass das Tierasyl, in das der begnadigte Vogel gebracht werden sollte, überfüllt ist. Nun droht dem armen Truthahn doch die Schlachtung.
Alle Staffeln im Überblick
Bob's Burgers
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8-9: 20th Century Fox Int. Television & © Season 1-8, Season 10-14: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 10: 20th Century Fox International Television
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