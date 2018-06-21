Böse Stiefmütter
Folge vom 21.06.2018: Kindermädchen des Grauens
44 Min.Folge vom 21.06.2018Ab 12
Nach dem Tod seiner Frau muss Dennis Yaklich alleine für vier Kinder sorgen. Doch der 30-jährige Polizist braucht Hilfe und engagiert ein Kindermädchen: Donna Gilkey ist nicht nur sehr attraktiv, sondern auch einfühlsam und zieht im Haus der Familie ein. Nur sechs Monate später heiratet Dennis die 23-Jährige und seine Sprösslinge freuen sich. Doch das Glück währt nicht lange, denn Donna hat zwei Gesichter: Wenn Dennis anwesend ist, mimt sie die liebende Mutter, kaum ist er weg, wird sie zum Drachen. Vor allem an Vanessa lässt Donna ihre Wut aus, demütigt und quält die Sechsjährige fast täglich. Und noch ahnen die Kinder nicht, dass ihnen viel Schlimmeres bevorsteht.
Genre:Krimi, Mystery, Dokudrama
