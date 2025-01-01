Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück
2 StaffelnAb 6
Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück
Die Familie Singh betreibt ihr Brautmodengeschäft "Chandan Fashion" im Herzen von Toronto seit fast 40 Jahren. Die Serie beleuchtet die glitzernde Welt der Bollywood-Kultur und die südasiatische Hochzeitsindustrie. Sie zeigt die heiligen Rituale, die aufwendigen Tänze und die extravaganten Kleider. Zudem gibt es viel Drama, wenn sich zwei Generationen der sich ständig verändernden Welt der Hochzeiten stellen.
Genre:Reality
Produktion:CA, 2023
6
Copyrights:© Blue Ant International Limited
