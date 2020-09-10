Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Control: Europas Grenzschützer

Folge 19

DMAX
Folge 19

Folge 19Jetzt kostenlos streamen

Border Control: Europas Grenzschützer

Folge vom 10.09.2020: Folge 19

22 Min. Ab 6

Die Baumstämme in einem Schiffscontainer aus Ecuador erscheinen auf den ersten Blick unverdächtig, aber die Grenzschützer in Algeciras haben einen guten Riecher für kriminelle Machenschaften. Deshalb wird die Fracht genauer untersucht. Bei ihren Nachforschungen entdecken die Beamten der Guardia Civil 800 Kilo Kokain. Am Flughafen Rom-Fiumicino landet unterdessen eine Maschine aus China. Drei Passagiere legen auf der Heimreise nach Kolumbien in der italienischen Hauptstadt einen Zwischenstopp ein. Haben die Geschäftsleute verbotene Waren im Gepäck?

