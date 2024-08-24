Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Control: Schwedens Grenzschützer

Episode 14

DMAX Folge vom 24.08.2024
Episode 14

Episode 14Jetzt kostenlos streamen

Border Control: Schwedens Grenzschützer

Folge vom 24.08.2024: Episode 14

41 Min. Ab 6

Ein Passagier verhält sich bei der Passkontrolle verdächtig und macht komische Angaben. Daraufhin wird in Stockholm sein Gepäck untersucht. Dabei kommen am Flughafen Zigaretten, Shisha-Tabak und mehrere Tuben eines medizinischen Gels zum Vorschein. An der Fähre in Ystad kontrolliert eine Zollbeamtin mit ihrem Spürhund derweil einen Pkw. Der Vierbeiner hat es auf die Rückbank des Fahrzeugs abgesehen. Und auf der Öresundbrücke finden schwedische Grenzschützer in einem Fahrzeug Patronenhülsen. Die Insassen waren angeblich in Polen auf einem Schießstand.

