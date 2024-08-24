Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 24.08.2024: Episode 14
41 Min.Folge vom 24.08.2024Ab 6
Ein Passagier verhält sich bei der Passkontrolle verdächtig und macht komische Angaben. Daraufhin wird in Stockholm sein Gepäck untersucht. Dabei kommen am Flughafen Zigaretten, Shisha-Tabak und mehrere Tuben eines medizinischen Gels zum Vorschein. An der Fähre in Ystad kontrolliert eine Zollbeamtin mit ihrem Spürhund derweil einen Pkw. Der Vierbeiner hat es auf die Rückbank des Fahrzeugs abgesehen. Und auf der Öresundbrücke finden schwedische Grenzschützer in einem Fahrzeug Patronenhülsen. Die Insassen waren angeblich in Polen auf einem Schießstand.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.