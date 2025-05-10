Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Control: Schwedens Grenzschützer

Episode 13

DMAXFolge vom 10.05.2025
Episode 13

Episode 13Jetzt kostenlos streamen

Border Control: Schwedens Grenzschützer

Folge vom 10.05.2025: Episode 13

41 Min.Folge vom 10.05.2025Ab 12

Auf der Öresundbrücke läuten in dieser Folge von „Border Control“ die Alarmglocken. Denn ein Vehikel aus Tschechien hat radioaktive Substanzen geladen. Droht durch erhöhte Strahlung unmittelbare Gefahr? Am Stockholmer Flughafen Arlanda verhält sich ein Reisender verdächtig, der mit einer Maschine aus Italien gelandet ist. Der Mann wirkt sehr nervös und gestresst. Was darauf hindeuten könnte, dass er etwas zu verbergen hat. Und an der Fähre in Göteborg stellen Zollbeamte bei der Kontrolle eines Fahrzeugs aus Polen Betäubungsmittel und Pfefferspray sicher.

