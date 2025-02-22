Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Control: Schwedens Grenzschützer

Episode 14

DMAX
Folge vom 22.02.2025
Episode 14

Episode 14Jetzt kostenlos streamen

Border Control: Schwedens Grenzschützer

Folge vom 22.02.2025: Episode 14

41 Min.Folge vom 22.02.2025Ab 6

Am Hafen von Helsingborg wurden zwei verdächtige Personen gesichtet. Auf der Flucht vor dem Sicherheitspersonal haben die Männer unter anderem eine Kreissäge und eine Brechstange zurückgelassen. Offenbar wollten sie sich Zugang zu einem Schiffscontainer verschaffen. Deshalb wird der Container gründlich durchleuchtet. Beim Scannen entdecken die Grenzschützer Pakete im Boden. Auf der Öresundbrücke schlägt ein Spürhund an. Und am Stockholmer Flughafen werden in dieser Folge von „Border Control“ verschreibungspflichtige Tabletten und Pflanzen sichergestellt.

