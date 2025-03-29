Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 29.03.2025: Episode 10
41 Min.Folge vom 29.03.2025Ab 12
Der Passagier spricht nur unzureichend schwedisch und versucht sich am Stockholmer Flughafen mit Händen und Füssen zu artikulieren. Er ahmt das Summen von Bienen nach, um zu verdeutlichen, dass er Honig im Gepäck hat. Aber dann helfen auch keine gestenreichen Umschreibungen mehr. Der Mann trägt deutlich zu viel Tabakwaren bei sich. Und in Trelleborg bereitet eine Ladung aus Deutschland den Grenzschützern Kopfzerbrechen. Das Klebeband an der Fracht stammt vom Zoll. Aber der Transporter wurde noch gar nicht kontrolliert. Will der Fahrer die Beamten austricksen?
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.