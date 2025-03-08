Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 08.03.2025: Episode 3
41 Min.Folge vom 08.03.2025Ab 6
Einer Grenzschützerin sticht am Stockholmer Flughafen der Geruch eines Koffers aus Thailand in die Nase. Wie sich herausstellt, hat die Eigentümerin vermeintliche Delikatessen in ihrem Gepäck verstaut, die man nicht in schwedischen Supermärkten findet – wie zum Beispiel pürierte Kakerlaken. Bei einer Fahrzeugkontrolle entdeckt ein Beamter am Airport eine Softair-Waffe, die einer echten Pistole zum Verwechseln ähnlich sieht. Und wie verhält es sich mit dem Markenparfüm, dass der Zoll in einem Rucksack aufspürt? Wurde die Ware gekauft oder gestohlen?
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
