Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 25.10.2025: Episode 14
41 Min.Folge vom 25.10.2025Ab 12
Am Flughafenbahnhof wurde Alarm ausgelöst. Ein Unbekannter hat auf dem Gleis ein Feuer gelegt. Danach ist der Mann in einem Tunnel verschwunden. Dort hat er Taschen abgestellt, in denen sich Sprengstoff befinden könnte. Möglicherweise will der Verdächtige in Stockholm einen Anschlag verüben. Deshalb rückt in der schwedischen Hauptstadt der Kampfmittelräumdienst an. Und am Airport selbst kontrolliert die Grenzpolizei einen Passagier mit einer Luxustasche. Das 3500 Euro teure Accessoire gehört angeblich einem Freund, dessen Nachnamen der Mann nicht kennt.
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
