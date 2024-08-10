Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 10.08.2024: Episode 10
41 Min.Folge vom 10.08.2024Ab 6
Ein Passagier aus Ägypten verhält sich am Stockholmer Flughafen wenig kooperativ. Der Mann will mit der Grenzbeamtin diskutieren. Aber die Regeln sind eindeutig. Die verschreibungspflichtigen Medikamente und illegal eingeführten Zigaretten werden konfisziert. Nur einen Steinwurf entfernt gibt ein Vierbeiner eindeutige Signale. Spürhund „Dusty“ steht am Fracht-Terminal still und fixiert ein Paket. Und auf der Öresundbrücke weckt eine große Menge Alkohol das Interesse des Sicherheitspersonals. Das Bier ist angeblich für den Eigenbedarf vorgesehen.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
