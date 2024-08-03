Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Control: Schwedens Grenzschützer

Episode 7

DMAX Folge vom 03.08.2024
Episode 7

Episode 7Jetzt kostenlos streamen

Border Control: Schwedens Grenzschützer

Folge vom 03.08.2024: Episode 7

41 Min. Ab 6

In Trelleborg nehmen schwedische Grenzschützer einen Kleinbus aus Rumänien unter die Lupe. Dabei machen die Sicherheitskräfte einen ungewöhnlichen Fund. In einer Sporttasche entdeckt das Team neben Kleidung und Essen auch eine Urne mit der Asche eines Verstorbenen. Am Stockholmer Flughafen Arlanda wird unterdessen ein Passagier zur Kontrolle gebeten, der mit der Maschine aus Bangkok gelandet ist. Eine Zollbeamtin möchte wissen, warum der ältere Mann eine Filmausrüstung bei sich trägt. Und in Ystad droht einem potenziellen Alkoholschmuggler Ungemach.

