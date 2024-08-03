Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 03.08.2024: Episode 8
41 Min.Folge vom 03.08.2024Ab 12
In Stockholm kontrollieren Sicherheitskräfte eine Reisende aus Südafrika. Die Frau macht einen sehr nervösen Eindruck. Hat die Dame etwas zu verbergen? Am Hafen von Ystad durchsucht der Zoll unterdessen einen Transporter voller Clogs aus Polen. Der Fahrer wirkt unruhig und vermeidet Augenkontakt. Deshalb wird sein Vehikel mit einem Scanner durchleuchtet. Und in Kapellskär erregen vier Welpen in einem Fahrzeug Verdacht. Während der Pandemie hat der Handel mit geschmuggelten Hunden sprunghaft zugenommen. Deshalb schauen die Beamten sehr genau hin.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.