Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 28.07.2021: Folge 18
22 Min.Folge vom 28.07.2021Ab 12
Ein Mann mit doppelter Staatsbürgerschaft möchte im Hafen von Barcelona seinen Anspruch auf Rückerstattung der Mehrwertsteuer geltend machen. Er hat in Europa für 24 000 Euro ein Motorrad eingekauft. Wohnt der Passagier, der mit der Fähre nach Algier übersetzen will, in Algerien oder in Frankreich? Die Guardia Civil stößt bei der Überprüfung seiner Papiere auf Ungereimtheiten. Am Airport der katalanischen Metropole werden unterdessen Potenzmittel aus der Dominikanischen Republik beschlagnahmt. Denn Viagra in gewerblichen Mengen einzuführen, ist verboten.
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
