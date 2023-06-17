Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 17.06.2023: Episode 1
22 Min.Folge vom 17.06.2023Ab 6
An der Meerenge von Gibraltar sehen die Grenzschützer und Grenzschützerinnen sehr genau hin, denn 20 Prozent aller illegal nach Spanien eingeführten Waren gelangen über den Hafen von Algeciras ins Land. Deshalb werden Fahrzeuge dort gründlich kontrolliert. Am Flughafen El Prat in Barcelona muss unterdessen ein Reisender aus Nigeria seine Koffer öffnen. Der Passagier wirkt sehr nervös. Und in der Hauptstadt Madrid hat eine Dame aus Kolumbien ein verdächtiges Anti-Cellulite-Gel im Gepäck. Ein Drogentest wird zeigen, ob darin Kokain enthalten ist.
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
6
