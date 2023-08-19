Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Control - Spaniens Grenzschützer

Episode 20

DMAXFolge vom 19.08.2023
Episode 20

Episode 20Jetzt kostenlos streamen

Border Control - Spaniens Grenzschützer

Folge vom 19.08.2023: Episode 20

22 Min.Folge vom 19.08.2023Ab 6

Die Beamten am Flughafen Madrid-Barajas haben einen Tipp erhalten. Ein Passagier führt dort mutmaßlich Schmuggelware bei sich. Die verdächtige Person reist von Armenien aus über Deutschland ein. Diese Flugroute grenzt die Suche ein. Am Hafen von Barcelona zieht sich unterdessen die Kontrolle eines Kleintransporters in die Länge. Der Fahrer kann für die Pakete in seinem Wagen keine Exportpapiere vorweisen. Und in Algeciras stoppen aufmerksame Grenzschützer ein Fahrzeug mit einer manipulierten Fahrgestellnummer. Das Auto wurde möglicherweise gestohlen.

