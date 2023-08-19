Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 19.08.2023: Episode 20
22 Min.Folge vom 19.08.2023Ab 6
Die Beamten am Flughafen Madrid-Barajas haben einen Tipp erhalten. Ein Passagier führt dort mutmaßlich Schmuggelware bei sich. Die verdächtige Person reist von Armenien aus über Deutschland ein. Diese Flugroute grenzt die Suche ein. Am Hafen von Barcelona zieht sich unterdessen die Kontrolle eines Kleintransporters in die Länge. Der Fahrer kann für die Pakete in seinem Wagen keine Exportpapiere vorweisen. Und in Algeciras stoppen aufmerksame Grenzschützer ein Fahrzeug mit einer manipulierten Fahrgestellnummer. Das Auto wurde möglicherweise gestohlen.
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.