Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 01.07.2023: Episode 6
22 Min.Folge vom 01.07.2023Ab 12
In Algeciras werden pro Jahr rund anderthalb Millionen Fahrzeuge kontrolliert. In dieser Folge nehmen die Zollbeamten den Wagen eines Autofahrers aus Marokko unter die Lupe. Das Vehikel ist bis unter das Dach vollgepackt mit Drogerieartikeln. Am Flughafen in Barcelona gerät unterdessen ein Passagier aus Brasilien ins Visier der Grenzschützer, der zu einem religiösen Kongress in Rom weiterreisen möchte. Ist der Mann ein Drogenkurier? Und in Madrid werden fünf Fläschchen mit einem angeblichen Heiltrunk beschlagnahmt und zur Analyse in ein Labor geschickt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.