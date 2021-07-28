Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Control - Spaniens Grenzschützer

Folge 18

DMAX Folge vom 28.07.2021
Folge 18

Border Control - Spaniens Grenzschützer

Folge vom 28.07.2021: Folge 18

22 Min. Ab 12

Ein Mann mit doppelter Staatsbürgerschaft möchte im Hafen von Barcelona seinen Anspruch auf Rückerstattung der Mehrwertsteuer geltend machen. Er hat in Europa für 24 000 Euro ein Motorrad eingekauft. Wohnt der Passagier, der mit der Fähre nach Algier übersetzen will, in Algerien oder in Frankreich? Die Guardia Civil stößt bei der Überprüfung seiner Papiere auf Ungereimtheiten. Am Airport der katalanischen Metropole werden unterdessen Potenzmittel aus der Dominikanischen Republik beschlagnahmt. Denn Viagra in gewerblichen Mengen einzuführen, ist verboten.

