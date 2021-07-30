Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 30.07.2021: Folge 20
22 Min.Folge vom 30.07.2021Ab 12
In Barcelona durchleuchten erfahrene Zollbeamte eine verdächtige Postsendung aus Argentinien. Die Damenschuhe in dem Paket wurden möglicherweise präpariert. Hat der Absender darin Kokain versteckt? Und in Algeciras bereitet sich eine Spezialeinheit der Guardia Civil auf einen gefährlichen Einsatz vor. Die Grupo de Acción Rápida (GAR) soll im Rahmen einer landesweiten Aktion gegen den Drogenhandel in der spanischen Hafenstadt zwei Häuser stürmen und wertvolle Beweise sicherstellen. In Malaga, Granada, Cádiz und Sevilla werden ebenfalls Gebäude umstellt.
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
