Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 14.07.2021: Folge 8
22 Min.Folge vom 14.07.2021Ab 6
Eine Zöllnerin kontrolliert am Flughafen in Madrid das Gepäck eines Passagiers aus Kolumbien. Darin findet die Beamtin weder Kleidung noch Schuhe. Der Rucksack, die Handgepäckstücke und die beiden Koffer wurden stattdessen mit Esswaren und Lebensmitteln vollgepackt. Aber Knollenpflanzen darf der Mann in die EU nicht einführen und Milchprodukte sind ebenfalls verboten. Deshalb werden einige Mitbringsel konfisziert. Und zwei Fluggäste aus Guinea haben am Airport mehr Geld deklariert, als sie tatsächlich bei sich tragen. Hat das Ehepaar falsch gerechnet?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.