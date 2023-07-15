Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 15.07.2023: Episode 10
22 Min.Folge vom 15.07.2023Ab 12
In Spanien werden täglich mehr als 20 000 Pakete per Luftfracht verschickt. Diese werden genaustens kontrolliert und bei Verdacht geöffnet. Dabei kommen in dieser Folge am Flughafen in Madrid 14 Kilo Marihuana zum Vorschein. In Barcelona gerät unterdessen ein Passagier ins Visier der Beamten, der nach China reisen will. Der Verdächtige trägt eine große Menge undeklariertes Bargeld bei sich, das aus einer illegalen Quelle stammen könnte. Und an der Zollstelle in La Línea hat es ein Mann aus Gibraltar sehr eilig. Das kommt den Grenzschützern verdächtig vor.
