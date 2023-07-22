Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 22.07.2023: Episode 11
22 Min.Folge vom 22.07.2023Ab 12
Für die Zöllnerinnen und Zöllner in Algeciras bringt jeder Tag neue Herausforderungen mit sich. Bei den Kontrollen haben Rechtmäßigkeit und das Gemeinwohl oberste Priorität. Vögel aus Nicht-EU-Staaten beispielsweise benötigen ein Gesundheitszertifikat. Und sie müssen geimpft sein. Deshalb dürfen die Tauben eines Lkw-Fahrers aus Marokko nicht die Grenze passieren. Am Flughafen in Madrid gelten ebenfalls strenge Regeln. Dort sind nicht nur Äpfel verbotene Früchte. Und in Barcelona treten in dieser Folge die Beamten der Naturschutzbehörde auf den Plan.
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
