Border Control - Spaniens Grenzschützer

Episode 12

DMAXFolge vom 22.07.2023
Folge vom 22.07.2023: Episode 12

22 Min.Folge vom 22.07.2023Ab 12

Ein plötzlicher Herzinfarkt oder Reisende, die in ihrem Körper Drogen schmuggeln: Die Grenzschützer in Madrid haben schon viel erlebt. Aber ein geständiger Straftäter, der sich freiwillig stellt, ist den Beamtinnen und Beamten bis dato noch nicht untergekommen. Nach der Leibesvisitation wandert der Mann in eine Zelle. In La Línea kommen bei einer Kontrolle unter dem Rücksitz eines Pkws Schachteln mit E-Zigaretten zum Vorschein. Und im Hafen von Barcelona hat die Guardia Civil gestohlene Fahrzeuge im Visier, die Schmuggler nach Marokko überführen.

