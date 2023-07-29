Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 29.07.2023: Episode 13
22 Min.Folge vom 29.07.2023Ab 12
Am Flughafen in Madrid sorgen zwei identische Koffer für Verwirrung. Hat eine Dame aus Peru das falsche Gepäckstück vom Band genommen? In Barcelona sind die Zöllner unterdessen einem potenziellen Zigarettenschmuggler auf den Fersen. Der Mann versucht die Beamten zu täuschen, indem er am Airport sein T-Shirt wechselt. Doch mit solchen Tricks lassen sich die Grenzschützer nicht hinters Licht führen. Und in Algeciras nimmt die Guardia Civil ein 260 Meter langes Frachtschiff mit 6500 Containern ins Visier. Bei der Kontrolle kommen auch Taucher zum Einsatz.
Genre:Dokumentation, Reality
