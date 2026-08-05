Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz
Folge vom 05.08.2026: Episode 42
46 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 6
Jede Menge Jeans! Im Gepäck einer Reisenden, die mit einem Flugzeug aus Ägypten in der Türkei gelandet ist, entdecken Zöllner ungewöhnlich viele Kleidungsstücke. Bei allen Hosen handelt es sich um dasselbe Modell, einzig die Größen unterscheiden sich. Das ist merkwürdig, da die Frau angibt, die mitgeführten Waren seien ausschließlich für den Eigenbedarf bestimmt. Und am Hafen von Ambarli werden im Rahmen einer Risikoanalyse zwei Container aus China zur Kontrollfläche transportiert. Laut Frachtpapieren befinden sich darin Beleuchtungskörper. Stimmen Ladung und Dokumente überein?
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Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.