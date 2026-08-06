Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz
Folge vom 06.08.2026: Episode 43
46 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 6
Ware vom Flohmarkt oder echte Antiquitäten? Die Freigrenze für Geschenke am Flughafen Sabiha Gökçen liegt bei 430 Euro. Das bringt einen Passagier aus Deutschland in Erklärungsnot. Der Mann behauptet, die Porzellanfiguren sowie die Tee- und Kaffeeservices in seinem Gepäck seien nicht besonders wertvoll. Doch eine aufmerksame Zöllnerin hegt Zweifel an dieser Aussage. Und am Grenzposten Kapikule wird ein Lkw vor der Ausreise durchleuchtet. Auf den Röntgenbildern erkennen die Beamten Auffälligkeiten. Transportiert das Fahrzeug wirklich nur Reinigungsmittel und Lebensmittel?
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Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.