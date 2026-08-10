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Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz

Episode 45

DMAXFolge vom 10.08.2026
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Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz

Folge vom 10.08.2026: Episode 45

46 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 6

Ein Roll-on/Roll-off-Schiff aus Russland legt im Hafen von Haydarpaşa an. Dort überprüfen aufmerksame Zollbeamte in dieser Folge von „Border Control“ die Tanks eines Lkws, denn die Fahrzeuge dürfen bei der Einreise in die Türkei maximal 550 Liter Diesel mitführen. Bei Verstößen droht ein Bußgeld. Doch nicht nur für Treibstoff, sondern auch für Medikamente gelten an den Landesgrenzen verbindliche Einfuhrbestimmungen. Diese sind selbstverständlich auch an den Flughäfen zu beachten. Lebensmittel für den Eigengebrauch unterliegen ebenfalls Mengen- und Gewichtsbeschränkungen.

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