Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz
Folge vom 10.08.2026: Episode 45
46 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 6
Ein Roll-on/Roll-off-Schiff aus Russland legt im Hafen von Haydarpaşa an. Dort überprüfen aufmerksame Zollbeamte in dieser Folge von „Border Control“ die Tanks eines Lkws, denn die Fahrzeuge dürfen bei der Einreise in die Türkei maximal 550 Liter Diesel mitführen. Bei Verstößen droht ein Bußgeld. Doch nicht nur für Treibstoff, sondern auch für Medikamente gelten an den Landesgrenzen verbindliche Einfuhrbestimmungen. Diese sind selbstverständlich auch an den Flughäfen zu beachten. Lebensmittel für den Eigengebrauch unterliegen ebenfalls Mengen- und Gewichtsbeschränkungen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.