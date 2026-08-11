Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz
Folge vom 11.08.2026: Episode 46
46 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 6
Das stinkt zum Himmel! Die Reisetasche einer Frau, die mit einem Flugzeug aus der katarischen Hauptstadt Doha in Istanbul gelandet ist, wurde vollständig in Folie eingewickelt. Der Grund dafür ist offensichtlich: Im Gepäck befinden sich ausschließlich Lebensmittel. Als ein Zollbeamter die Tasche öffnet, strömt ihm ein unangenehmer Geruch entgegen. Und im Hafen von Ambarli ankert ein Frachter aus Südamerika. Nach einer sorgfältigen Risikoanalyse entscheiden sich die Grenzschützer, einen Container zu öffnen. Befinden sich darin wirklich nur Kaffeebohnen?
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Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.