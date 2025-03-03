Border Patrol Australia
Folge 7: Getrocknete Reptilien
23 Min.Folge vom 03.03.2025
Eine Mutter von vier Kindern hat etliche Flaschen Shampoo dabei. Doch der Inhalt ist steinhart. Als die Grenzbeamten die Substanz näher untersuchen, finden sie jede Menge Drogen. Außerdem: Ein Paket aus Ghana stellt eine ernsthafte Bedrohung für die Biosicherheit dar.
Border Patrol Australia
