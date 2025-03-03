Border Patrol Australia
Folge 8: Der verdächtige Buddha
21 Min.Folge vom 03.03.2025Ab 12
Die Grenzschutzbeamten werden misstrauisch, als sie einen Touristen aus Malaysia nach seinen Urlaubsplänen fragen. Seine Antworten werfen einige Fragen auf. Außerdem: Eine Frau aus Chile ist durch ihr verdächtiges Verhalten aufgefallen. Die Ermittler nehmen daraufhin ihr Gepäck genauer unter die Lupe. Doch die Passagierin weigert sich, zu kooperieren.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International