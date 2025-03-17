Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Patrol Australia

Schweinische Meeresfrüchte

ProSieben MAXXStaffel 14Folge 1vom 17.03.2025
Schweinische Meeresfrüchte

Schweinische MeeresfrüchteJetzt kostenlos streamen

Border Patrol Australia

Folge 1: Schweinische Meeresfrüchte

23 Min.Folge vom 17.03.2025Ab 12

Die Beamten des Zoll- und Grenzschutzes nehmen am Flughafen Melbourne einen jungen Mann ins Visier, der ungewöhnlich viel Gepäck mit sich führt. Bei einer Kontrolle kommt organisches Material zum Vorschein. Damit haben auch die Beamten in Sydney alle Hände voll zu tun: Eine Biosicherheitskontrolleurin stellt in einem Koffer nicht deklarierte Lebensmittel sicher. Laut Verpackung soll es sich um Meeresfrüchte handeln, doch weit gefehlt ...

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Border Patrol Australia
ProSieben MAXX
Border Patrol Australia

Border Patrol Australia

Alle 5 Staffeln und Folgen