Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Patrol Australia

Durch die Blume

ProSieben MAXXStaffel 15Folge 16vom 17.06.2024
Durch die Blume

Durch die BlumeJetzt kostenlos streamen

Border Patrol Australia

Folge 16: Durch die Blume

23 Min.Folge vom 17.06.2024Ab 12

Zwei Reisende versuchen, die Gepäckkontrolle zu umgehen und ziehen damit sofort die Aufmerksamkeit der Sicherheitsbeamten auf sich. Bei der Befragung der sichtlich aufgeregten Männer stoßen die Beamten auf Ungereimtheiten. Sind die beiden nun Brüder oder Cousins? Und was hat es mit ihren Koffern auf sich? Derweil muss sich ein chinesisches Pärchen erklären: Sie befördern nicht deklarierte Lebensmittel in ihrem Gepäck.

Weitere Folgen in Staffel 15

Alle Staffeln im Überblick

Border Patrol Australia
ProSieben MAXX
Border Patrol Australia

Border Patrol Australia

Alle 5 Staffeln und Folgen