Zwei Pässe zu viel

ProSieben MAXXStaffel 15Folge 19vom 18.06.2024
Folge 19: Zwei Pässe zu viel

22 Min.Folge vom 18.06.2024Ab 12

Ein Paar aus Vietnam will mit Lebensmitteln im Gepäck einreisen, die sie zuvor nicht deklariert hatten. Währenddessen wird ein Reisender mit zwei Pässen von den Sicherheitsbeamten festgehalten. Als die Beamten bemerken, dass keiner der Ausweise dem Mann selbst gehört, wittern sie eine Straftat. Auch das Postzentrum hat alle Hände voll zu tun und stößt immer wieder auf illegale Substanzen, die raffiniert in Paketen versteckt wurden.

