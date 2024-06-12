Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Patrol Australia

Mini Supermarkt im Gepäck

ProSieben MAXXStaffel 15Folge 2vom 12.06.2024
Folge 2: Mini Supermarkt im Gepäck

22 Min.Folge vom 12.06.2024Ab 12

Zwei Frauen mit angeblich geschenkten Flugtickets ziehen die Aufmerksamkeit der Grenzbeamten auf sich: Befinden sich die beiden in Gefahr? Einen wahrlich guten Fang ergattert die Grenzpolizei außerdem bei der Kontrolle einer Fischereiausrüstung.

ProSieben MAXX
