High-Heels und chinesisches TheaterJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 21: High-Heels und chinesisches Theater
22 Min.Folge vom 19.06.2024Ab 12
Eine Chinesin hat viele Lebensmittel im Gepäck, die vorab nicht deklariert wurden. Doch als die Mitarbeiterin der Biosicherheit tiefer in den Taschen gräbt, entdeckt sie Besorgniserregendes. In Melbourne nehmen die Sicherheitsbeamten hingegen ein Paket aus einem sogenannten Hochrisikoland auseinander.
Border Patrol Australia
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International