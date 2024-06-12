Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Patrol Australia

ProSieben MAXXStaffel 15Folge 3vom 12.06.2024
Folge 3: Ecstasy und andere Süßigkeiten

22 Min.Folge vom 12.06.2024Ab 12

Während eine Pralinenschachtel ein süßes Geheimnis lüftet, versucht die Grenzpolizei ebensolches auch einem Brasilianer zu entlocken. Doch dieser zeigt sich weitgehend unkooperativ - kein Wunder, denn der Inhalt seiner Tasche soll ihn schon bald in Schwierigkeiten bringen.

