Border Patrol Australia
Folge 9: Familiennachzug
22 Min.Folge vom 14.06.2024Ab 12
Was machen drei malaysische Touristen ohne Unterkunft in Australien? Diese Frage stellt sich auch die Grenzpolizei und nimmt die Männer genauer unter die Lupe. Währenddessen wird es für einen anderen Passagier ungemütlich, als in seiner Tasche Spuren von Drogen gefunden werden.
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Copyrights:© Cineflix International