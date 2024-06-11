Border Patrol Australia
Folge 17: Das Fledermaus-Gerippe
24 Min.Folge vom 11.06.2024Ab 12
Eine Reisende wird aufgrund ihres auffälligen Verhaltens überprüft. Bei der Befragung gibt sie nach langem Zögern an, eine Droge namens "Charlie Sheen" konsumiert zu haben. Die Beamten des Postzentrums machen in einer Sendung einen grausigen Fund.
