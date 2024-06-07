Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Patrol Australia

Volle Unterhose

ProSieben MAXX
Staffel 9
Folge 9
vom 07.06.2024
Volle Unterhose

Folge 9: Volle Unterhose

22 Min.
Folge vom 07.06.2024
Ab 12

Ein gelber Ferrari soll aus Hong Kong importiert werden. Die Grenzbeamten finden Spuren von Kokain auf dem Wagen. Außerdem fällt den Beamten ein Chinese auf, der unter dem Namen Mark Lau einreisen möchte. Eine schnelle Überprüfung des Mannes ergibt, dass er unter falschem Namen reist.

