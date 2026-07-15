Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 21: Fleischiges Gepäck
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Am Flughafen Vancouver schlägt ein Spürhund beim Gepäck eines Ehepaares an, das aus Rumänien einreist. Sie haben Fleisch dabei - viel Fleisch. Ein Lkw erregt am Grenzübergang Peace Bridge die Aufmerksamkeit der Beamten. Er soll Plastikabfälle transportieren, doch ein Scan des Fahrzeuges wirft Fragen auf ...
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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 3: Cineflix International Media Limited