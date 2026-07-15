Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 24: Indische Knabbereien
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Im Postzentrum Toronto überprüfen die Zollbeamten ein Paket aus Indien, das angeblich Knabbereien enthält. Doch in einigen der Tüten finden sich Kapseln mit unbekanntem Inhalt. Am Flughafen Vancouver wundern sich die Beamten über das gereizte Verhalten eines Reisenden. Wie sich herausstellt, wird er per Haftbefehl gesucht.
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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 3: Cineflix International Media Limited