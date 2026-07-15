Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 25: Drachenpillen
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Die kanadischen Grenzbeamten ärgern sich mit Reisenden herum, die ihnen falsche Auskünfte geben: Das Fotoalbum eines Mannes macht seine angeblichen Reiseabsichten unglaubwürdig, während eine junge Amerikanerin vorgibt, ihre Freundin besuchen zu wollen, dann aber verdächtig wenig über dieselbe weiß. Ein mutmaßlicher Drogenkonsument ist sogar so dreist, etwas in seinem Mund zu verstecken.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 3: Cineflix International Media Limited