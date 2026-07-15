Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Drachenpillen

seven-networkStaffel 2Folge 25vom 15.07.2026
Drachenpillen

DrachenpillenJetzt kostenlos streamen

Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 25: Drachenpillen

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Die kanadischen Grenzbeamten ärgern sich mit Reisenden herum, die ihnen falsche Auskünfte geben: Das Fotoalbum eines Mannes macht seine angeblichen Reiseabsichten unglaubwürdig, während eine junge Amerikanerin vorgibt, ihre Freundin besuchen zu wollen, dann aber verdächtig wenig über dieselbe weiß. Ein mutmaßlicher Drogenkonsument ist sogar so dreist, etwas in seinem Mund zu verstecken.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
seven-network
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Alle 3 Staffeln und Folgen