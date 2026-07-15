Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 26: Dim Sum auf Umwegen
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
In ihrem Arbeitsalltag hören die Grenzbeamten so oft falsche Angaben von Reisenden, dass sie richtige Experten für Lügner werden - sozusagen menschliche Lügendetektoren. Am Flughafen von Toronto schrillen bei den Beamten alle Alarmglocken, als ein Mann, der aus Jamaika zurückkehrt, bei der Befragung aggressiv reagiert.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 3: Cineflix International Media Limited