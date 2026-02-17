Border Patrol Neuseeland: Haifischzähne aus KiribatiJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Neuseeland
Folge 3: Border Patrol Neuseeland: Haifischzähne aus Kiribati
22 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 12
Gefälschte Papiere, versteckte Drogen, unverzollte Waren, eingeschleppte Pflanzen und verbotene Lebensmittel: Der Aufmerksamkeit von Neuseelands Grenzkontrolleuren und ihren vierbeinigen Spürnasen entgeht nichts. Sie kontrollieren Passagiere und Gepäck, Postsendungen und gewerbliche Fracht nach allem, was Mensch und Natur der abgelegenen Inselnation gefährlich werden könnte. Spannende Einblicke in ihre Arbeit an den Flughäfen, Zollstationen und Postzentren zwischen Auckland und Queenstown.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12