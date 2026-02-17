Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Patrol Neuseeland

Border Patrol Neuseeland: Suspekte Pandabären

WELTStaffel 10Folge 5vom 17.02.2026
Border Patrol Neuseeland: Suspekte Pandabären

Border Patrol Neuseeland: Suspekte PandabärenJetzt kostenlos streamen

Border Patrol Neuseeland

Folge 5: Border Patrol Neuseeland: Suspekte Pandabären

22 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 12

Gefälschte Papiere, versteckte Drogen, unverzollte Waren, eingeschleppte Pflanzen und verbotene Lebensmittel: Der Aufmerksamkeit von Neuseelands Grenzkontrolleuren und ihren vierbeinigen Spürnasen entgeht nichts. Sie kontrollieren Passagiere und Gepäck, Postsendungen und gewerbliche Fracht nach allem, was Mensch und Natur der abgelegenen Inselnation gefährlich werden könnte. Spannende Einblicke in ihre Arbeit an den Flughäfen, Zollstationen und Postzentren zwischen Auckland und Queenstown.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Border Patrol Neuseeland
WELT
Border Patrol Neuseeland

Border Patrol Neuseeland

Alle 2 Staffeln und Folgen